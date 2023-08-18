Эксперт спрогнозировал подорожание новостроек из-за повышения ставки ЦБ

Спрос на льготную ипотеку на жилье в новостройках вырастет на фоне повышения ключевой ставки Центробанка. Это приведет к увеличению цен на такие квартиры на 8-10% до конца текущего года. С таким прогнозом выступил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.

Во вторник, 15 августа, совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Осянин допустил дальнейший рост ставки, решение об этом может быть принято на одном из ближайших заседаний совета директоров ЦБ.

В связи с этим эксперт ожидает рост цен на новостройки примерно на 8-10% к концу года, передает РИА «Новости». По его словам, в условиях повышения ставок по ипотеке многие застройщики для привлечения покупателей могут прибегнуть к дополнительным скидкам и акциям. При этом, спрос на покупку жилья в новостройках в рамках льготных программ по ипотеке под 8% увеличится, поскольку рыночные ставки на такое жилье из-за повышения ключевой ставки могут вырасти максимум до 15-16%, прогнозирует эксперт.

В то же время Осянин обратил внимание на то, что в октябре 2023 года начнут действовать ограничительные меры ЦБ на ипотечные продукты для застройщиков и их банков-партнеров. В связи с этим он ожидает снижение цен на рынке нового жилья вслед за 20-процентным падением спроса.

Как сообщал «Новый День», после повышения ключевой ставки Центробанка российские банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам без льгот и господдержки. Сейчас такие жилищные кредиты обойдутся заемщикам в 13-14% годовых.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»