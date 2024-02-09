В феврале цена квадратного метра в новостройках Екатеринбурга выросла до 144 тысяч рублей за квадратный метр

В начале 2024 года произошло очередное повышение цен на квартиры в новостройках. Сейчас квадратный метр в среднем по городу стоит 144 тысячи рублей – против 122 тысяч годом ранее. Это, а также ужесточение ипотечных условий и требований к заемщикам, привело к ожидаемому снижению спроса на первичном рынке.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в январе 2024 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано около 1,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве, а число подписанных в январе договоров (которые уже прошли регистрацию) составило около 860 штук. Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в прошедшем месяце – на уровне 1,1 тысячи сделок.

«После показателей конца года в 4-5 тысяч сделок ежемесячно результаты продаж января выглядят провальными. Но если мы посмотрим на данные за январь 2023 года, то увидим почти те же цифры (1,5 тыс. регистраций и около 1 тыс. подписанных договоров), – пишет в своем канале на «Яндекс.Дзен» партнер аналитической платформы bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области, глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков. – Спрос в январе снизился по многим причинам – рост требований к заемщикам, повышение первоначального взноса, снижение активности на вторичном рынке. Но даже если бы не было этих факторов, провал в продажах в январе – традиционное явление, особенно на фоне повышенного спроса в конце года».

Аналитики пока не могут однозначно сказать, что же будет с рынком новостроек далее. На текущий момент льготная ипотека в России действует до 1 июля. И скорее всего, ряд потенциальных покупателей в ближайшее время будут принимать решение о приобретении квартир в новостройках, желая успеть до отмены или изменений условий льготного кредитования.

«Повышенная волатильность рынка – одна из особенностей текущего этапа развития рынка жилья. И пока нет оснований полагать, что 2024 год будет другим», – отмечает Михаил Хорьков.

Как ранее писал «Новый День», средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга тоже продолжает расти. В начале года она увеличилась до 115 тысяч рублей (+10% за год). Больше всего жилье подорожало в центре – здесь квартиры сейчас продаются в среднем за 166 тысяч рублей за квадратный метр. При этом реальный разбег цен огромный: от 96 до 274 тысяч рублей за метр жилья во вторичном фонде.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube