В начале 2024 года объем выдачи ипотеки в Свердловской области сократился всего на 7%

В январе 2024 года жители Свердловской области оформили 2600 ипотечных кредитов на 8,4 миллиарда рублей, что меньше прошлогодних показателей всего на 8% по количеству и на 7% по объему.

«В январе 2024 года было выдано 2600 ипотечных кредитов на общую сумму 8,4 миллиарда рублей. В январе 2023-го – 2900 ипотечных кредитов на общую сумму 9 миллиардов рублей. По сравнению с январем 2023 года количество оформленных ипотечных кредитов сократилось на 8%, объем на 7%», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского главного управления Банка России. Интересно, что доля кредитов с господдержкой за год выросла с 56 до 66%.

По сравнению с декабрем показатели выдачи ипотеки, конечно, снизились: в последний месяц года свердловчане оформили 7746 ипотек на 27 миллиардов рублей. Но это можно объяснить коротким рабочим периодом января, а также тем, что в декабре традиционно завершаются сделки, начатые ранее.

«Незначительное снижение объема выданной ипотеки можно объяснить еще и тем, что январь 2023 года тоже был слабым по показателям. Резкое восстановление рынка началось позднее. Думаю, что цифры пока не столь информативны для того, чтобы делать выводы. Более заметное снижение объема выданной ипотеки, скорее всего, увидим по итогам февраля и марта», – прокомментировал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, партнер аналитической платформы bnMAP.pro Михаил Хорьков.

Напомним, с 2024 года до 30% повысился минимальный размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам. Кроме того, высокие ставки на рыночную ипотеку стали, по сути, заградительными для сделок на вторичном рынке. Аналитики ранее прогнозировали снижение покупательской активности, что будет еще более заметным после ажиотажа 2023 года. За 12 месяцев банки Свердловской области выдали ипотечных кредитов на рекордные 256 миллиардов рублей (+34% к 2022 году), а общий портфель увеличился до 564 миллиардов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube