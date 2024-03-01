Доля семейной ипотеки уже выросла на треть: что будет после решения Путина?

Семейную ипотеку по указанию президента России продлят до 2030 года. По мнению экспертов, решение Владимира Путина позволит девелоперам выстроить долгосрочную стратегию развития, а также может повлиять на структуру рынка.

Накануне во время своего послания Совету Федерации Владимир Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года. Пока непонятно, сохранятся ли нынешние условия кредитования (для регионов – до 6 миллионов под 6% при наличии детей, рожденных с 1 января 2018 года), но в любом случае данный вид кредитования переориентирует рынок недвижимости в сторону семей с детьми.

«Наличие такой долгосрочной программы, которая будет поддерживать спрос, важно для всей отрасли с точки зрения долгосрочного планирования. Потому что в последние несколько лет мы жили «короткими циклами», когда льготные программы устанавливали на определенный период, затем на короткий период продляли. Сейчас появляется длительный горизонт планирования – 6 лет – это два девелоперских цикла, – считает руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, партнер аналитической платформы bnMAP.pro Михаил Хорьков. – Пока мы не видим характеристик программы – сохранится ли ставка, условия – но общий вектор задан. Уже понятно, кого поддержат и в каком объеме. Исходя из этого девелоперы будут принимать решение, для кого строить жилье».

Не исключено, что поворот рынка в сторону семей с детьми может привести и к увеличению средней площади строящихся квартир. «Было бы логично ожидать, что спрос сместится в сторону более просторного жилья. Но во многом это будет зависеть и от самой программы, и от решений застройщиков», – отметил Михаил Хорьков.

Интересно, что семейная ипотека и до решения о продлении программы показывала динамический рост. По данным Дом.рф, год назад – в январе 2023 года – доля ипотечных кредитов с господдержкой в общем объеме выдачи ипотек Свердловской области составляла 56%. Лидером среди них была льготная ипотека – 29%, семейная ипотека была на втором месте с 24%, IT ипотека – на третьем с 3%. В январе 2024 года ситуация кардинально изменилась: общая доля программ с господдержкой выросла до 66%. Из всех программ именно семейная вышла на первое место (36%), на втором месте – льготная (23%), на третьем IT ипотека (7%).

Как ранее писал «Новый День», всего за 2023 год банки Свердловской области выдали ипотечных кредитов на рекордные 256 миллиардов рублей (+34% к 2022 году), а общий портфель увеличился до 564 миллиардов. В январе 2024 года наблюдается сокращение количества и объема выданных жилищных займов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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