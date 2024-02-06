Портфель ипотечных кредитов в Свердловской области вырос до рекордных 564 миллиардов рублей

За прошлый год банки в Свердловской области выдали ипотечных кредитов на рекордные 256 миллиардов рублей, а общий портфель увеличился до 564 миллиардов. Причем под конец года доля льготных кредитов в общем числе займов выросла до 80%, что создает существенный дисбаланс на рынке недвижимости.

«Рост ипотечного кредитования в Свердловской области за 2023 год составил 34%. Причин было несколько. Во-первых, спрос на жилье восстанавливался после спада в 2022 году. Во-вторых, для многих сохранялся мотив вкладывать в недвижимость для сбережения средств и инвестирования, – отметил на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. – В 2023 году на фоне повышения ключевой ставки банки повысили ставки по рыночной ипотеке. Поэтому во втором полугодии спрос сместился в сторону льготных программ. Если в начале года доля выдачи льготных ипотек была 58%, по итогу декабря она превысила 80%».

Существенная разница в условиях кредитования на новостройки и «старое» жилье привело к тому, что цены на первичном рынке существенно выросли.

«По данным статистики за четвертый квартал 2023 года, в Свердловской области разрыв в стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынках составил 41%, – отметил Сергей Коровин. – Такой разрыв цен характерен и в целом для России, и он беспокоит Центробанк. Потому что стоимость залога по ипотеке на первичном рынке оказалась высокой. Если человек не сможет выполнять обязательства по ипотеке, он даже в случае продажи квартиры – а она будет продана, скорее всего, с дисконтом – не сможет погасить кредит».

На сегодняшний день еще не принято решение, будет ли льготная ипотека в России продлена после 1 июля 2024 года. По последним оценкам Центробанка (от октября 2023 года), в 2024 году рост ипотечного кредитования ожидается на уровне 7-12%.

«Это, конечно, значительно ниже темпов роста, которые были в 2023 году. Но тем не менее, это положительные темпы, и они выше инфляции, которая прогнозируется на этот год», – отметил Коровин.

Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин считает, что если льготная ипотека на существующих условиях не будет продлена, это приведет к снижению цен на первичном рынке недвижимости.

«Продажи снизятся, конечно. Для того чтобы их восстановить, строителям придется снижать цены на новостройки. В прошлом году вторичный рынок сильно упал, поскольку ипотека там была дороже. Но [в случае отмены льготной ипотеки] диспропорция будет исправляться, люди будут покупать вторичку. Строителям надо думать об этом уже сейчас», – отметил Болотин.

Добавим, что в этом году Банк России продолжает принимать меры к охлаждению кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В частности, с 1 марта повышаются надбавки коэффициента риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой (когда платежи по ипотеке превышают 50% дохода). Кроме того, с 1 марта Банк России установил более строгие макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам, то есть банки должны ограничить выдачу таких кредитов лицам с высокой долговой нагрузкой. Добавим, что аналогичные меры принимались и в 2023 году. Кроме того, для тех же целей размер первоначального взноса был увеличен сначала до 20, а затем до 30%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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