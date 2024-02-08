«Старые» квартиры в центре Екатеринбурге подорожали до 166 тысяч за квадратный метр

В Екатеринбурге продолжается рост цен на квартиры на вторичном рынке. За месяц стоимость метра в среднем по городу выросла на 1% и превысила 115 тысяч рублей. Больше всего подорожало жилье в центре, где средняя цена метра за четыре недели выросла с 161 до 166 тысяч рублей.

Как ранее неоднократно отмечали аналитики, средняя цена – это как средняя температура по больнице, поскольку сейчас на рынке недвижимости представлены качественно разные объекты. На вторичный рынок попадают как устаревшие «хрущевки», так и относительно новые квартиры в домах 2020-х годов. По данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, в центре самые дешевое жилье сейчас отдают за 96,4 тысячи рублей, самое дорогое – за 274,5 тысячи рублей.

В приближенных к центру районах первого пояса квартиры за месяц почти не подорожали, метр тут стоит в среднем 126,5 тысячи рублей. Во втором поясе (Академический, Широкая Речка, Уралмаш, Эльмаш и другие) цена выросла на 1,8% и достигла в среднем 108 тысяч рублей (нижний ценовой сегмент – 80 тысяч, верхний – 149,6 тысячи рублей).

С начала 2024 года подешевело только жилье на самых окраинах: В поселках Горный Щит, Изоплит, Садовый, Шувакиш и прочих. Стоимость квадратного метра в «старом» фонде здесь упала на 4% – до 82 тысяч рублей. Причем можно найти объекты даже за 54,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Как ранее прогнозировали эксперты, в этом году в случае отмены льготной ипотеки покупатели могут переориентироваться на вторичный рынок жилья. Приведет ли это к дальнейшему подорожанию квартир, пока неизвестно. Однако «повышательный тренд» на рынке недвижимости сохраняется с 2008 года, поэтому серьезных оснований для падения нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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