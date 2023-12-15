Цены на квартиры не упадут даже при высоких ставках на ипотеку: аналитики дали прогноз на 2024 год

Весь 2024 год в России, скорее всего, сохранится высокая ключевая ставка, а значит– высокими будут и ставки на ипотеку. Однако строительный рынок Екатеринбурга к этому готов, рассказали аналитики. При этом ожидать падения цен на квартиры не стоит, предпосылок для этого нет.

«Центробанк России прогнозирует, что ключевая ставка будет снижаться с двузначного значения до однозначного (8-9%) только в 2025 году. Соответственно, 2024 год мы будем жить с ключевой ставкой 12,5-15%. И на самом деле рынок Екатеринбурга к этому готов, – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова. – Дешевых кредитов не будет, в том числе и для застройщиков. Но когда мы обсуждаем с аналитиками, как это повлияет на новые проекты, приходим к выводу, что остановки проектов не будет. Застройщики готовы брать кредиты по текущим условиям».

Что касается цен на жилье, снижения ждать не стоит. По словам Козловой, повышательный тренд идет с 2008 года и он практически не останавливался. Сейчас средняя цена метра на первичном рынке – 138 тысяч рублей, на вторичном – почти 113 тысяч рублей.

«За два года цены на первичном рынке выросли на 33%, на вторичном рынке – на 21%. За год цены выросли на 14% и 9% соответственно. В 2024 году нужно учитывать, что ключевая ставка резко не опустится, на вторичном рынке количество квартир сократилось, при этом застройщики выводят новые проекты, и продажи можно проводить поэтапно. Из всего этого можно сделать вывод, что повышательный тренд продолжится», – отметила президент УПН.

Как ранее писал «Новый День», по итогам 2023 года на рынке новостроек в Екатеринбурге будет продано рекордное количество квартир. Только по итогам 10 месяцев было заключено на 91% больше договоров долевого участия, чем за тот же период 2022-го. В последние два месяца покупателей подогревает страх отмены льготной программы. за 10 месяцев 2023 года в Свердловской области банки выдали 63,1 тысячи ипотечных кредитов на сумму 204,4 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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