Эксперты: льготную ипотеку перестанут выдавать всем и сделают адресной, но распространят на вторичное жилье

Господдержка в ипотечном кредитовании в ближайшие годы будет сокращаться, уверены специалисты банковской сферы и рынка недвижимости. Это означает, что доля льготной ипотеки сократится, скорее всего, она станет адресной: будет выдаваться только людям с невысокими доходами, семьям с детьми. При этом сейчас обсуждается вопрос, чтобы распространить условия такого кредитования не только на новостройки, но и на вторичный рынок жилья.

«Ипотека будет развиваться и без господдержки. Может быть, не такими темпами, как сейчас. В целом рынок будет зависеть от уровня процентной ставки и стоимости жилья. Центробанк прогнозирует, что в 2023 году инфляция снизится до уровня 5-6%, тогда и процентные ставки снизятся, будут формироваться рыночные условия для ипотеки, – считает начальник экономического управления Уральского Главного управления Банка России Алексей Кориков. – Льготная ипотечная поддержка тоже важна. Но я думаю, что в следующие годы это будет более адресная поддержка, а не такая массовая, как сейчас».

По мнению спикера, меры поддержки будут распространять только на нуждающихся граждан. «Льготная ипотека сейчас развивается масштабно. За 9 месяцев 2022 года в Свердловской области было выдано 10 тысяч таких кредитов на 33 миллиарда рублей. Думаю, в перспективе более точно будет сформулирована адресная поддержка социального плана. Меры господдержки будут определять нуждающимся: людям с невысоким доходом, семьям с детьми. Но это непростой вопрос, он в проработке», – отметил Алексей Кориков на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». Однако, по словам банковского эксперта, льготную ипотеку могут расширить за счет выдачи ее на вторичное жилье. Это мощно поддержит рынок недвижимости.

О перспективах перехода на адресную льготную ипотеку рассказала и президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова. «На эту тему много дискуссий, но я считаю, что поддержка должна быть адресной. Семейная ипотека потому и показала такие масштабные результаты, так как ей пользовалась та категория граждан, для которых важно изменение жилищных условий. И на них нужно ориентироваться всему рынку», – отметила эксперт.

Известно, что когда в России только появилась льготная ипотека, многие по этой программе брали жилье для инвестиций. Однако в 2022 году тенденция изменилась. Как ранее писал «Новый День», инвесторы во втором квартале практически ушли с рынка недвижимости. Сейчас квартиры покупают в основном те, кому нужно улучшать свои жилищные условия, в том числе семьи с детьми.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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