При отмене льготной ипотеки екатеринбуржцы будут отдавать половину семейного бюджета банкам

Если льготную ипотеку не продлят на 2023 год, семьи будут отдавать почти половину бюджета за квартиру. Те, кто успел взять кредит под 7%, вносят в банки лишь треть от доходов. По данным аналитиков, свободных денег у екатеринбуржцев станет в два раза меньше.

Напомним, до 31 декабря 2022 года в России продолжает действовать льготная ипотека, по условиям которой квартиру в новостройке можно взять под 7% годовых, внеся первоначальный взнос 15% от стоимости жилья. На текущий момент никаких документов о продлении льготного кредитования на 2023 год нет. Более того – Минфин РФ ранее говорил о нецелесообразности такого шага.

Сервис по поиску жилья «Циан» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование и выяснили, что при отмене льготной ипотеки свободных денег у жителей Екатеринбурга, решивших взять жилье в ипотеку, станет в два раза меньше. По данным аналитиков, сейчас, пока действует льготная ипотека, екатеринбуржцы отдают банкам в среднем 34% от дохода семьи каждый месяц в качестве ипотечного платежа (при условии, что в семье двое работающих, и они купили двухкомнатную квартиру с первоначальным взносом 15%). Если программу не продлят на 2023 год, уральцы вынуждены будут покупать квартиру под средние проценты – 10,5 – 11% – и платежи будут составлять в среднем 45% от бюджета семьи.

«В среднем по крупным российским городам по льготной ипотеке семья отдает около 39 тысяч рублей, при отмене господдержки платеж вырастет до 52 тысяч рублей. По Екатеринбургу платеж может вырасти с 38 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, – говорится в результатах исследования. – После отмены льготной ипотеки свободных средств станет меньше в два раза. […] При льготной ипотеке на повседневные расходы у жителей Екатеринбурга остается сумма больше прожиточного минимума на 29 тысяч рублей. При отмене льготной ипотеки […] семья будет иметь всего 16,6 тысяч рублей сверх прожиточного минимума. В среднем российская семья «лишится» от 7 до 34 тысяч рублей в месяц, что приблизит возможный уровень трат к прожиточному минимуму».

Также аналитики пришли к выводу, что в новых условиях семьи вряд ли смогут параллельно платить за аренду жилья и ипотеку. На съем останется всего 6 тысяч рублей в месяц, а этих денег, естественно, не хватит даже на комнату. При таком раскладе некоторые семьи откажутся от идеи купить свое жилье, другие сделают выбор в пользу готового – квартир на вторичном рынке.

«Завершение льготной ипотеки станет причиной для дальнейшего смещения спроса на «вторичку», тенденция уже заметна, – считает руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов. – Например, в Москве в октябре доля сделок с новостройками опустилась до минимума 2016 года. А в целом по России доля ипотек, выдаваемых на новостройки, уменьшилась до 27% осенью 2022 года против 41-42% весной. При сопоставимых рыночных ставках на первичном и вторичном рынках мы ожидаем снижение спроса на новостройки примерно на треть, что простимулирует девелоперов предлагать скидки и снижать средние цены сделок до 8-10% от сегодняшних уровней».

Добавим, что банковские эксперты и представители рынка недвижимости уверены в сохранении льготной ипотеки в том или ином виде. Специалисты считают, что кредитование на выгодных условиях сделают адресным, скорее всего, на льготные ставки смогут рассчитывать семьи с детьми и граждане с невысокими доходами.

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Екатеринбург, Ольга Тарасова

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