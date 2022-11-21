В Госдуме обвинили Минфин и ЦБ РФ в намерении сделать ипотеку еще более недоступной для большинства россиян

Планы Минфина и Банка России отменить льготную ипотеку приведет к дальнейшему падению объемов строительства и спроса, который уже сократился более чем наполовину. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. По его оценке, на фоне падения доходов россиян программу льгот в этой сфере надо не только продлевать, но распространять и на вторичное жилье.

«Минфин и ЦБ, очевидно, не волнует, как на фоне снижения реальных доходов граждане будут решать свои жилищные проблемы. Не волнует, что из-за их политики ипотека все больше превращается в неработающий инструмент. Спрос на нее в этом году рухнул вдвое, сократились и объемы строительства, которое является одним из драйверов экономики. Например, в Москве в октябре объем ввода нового жилья снизился на 55%. При этом по льготной ипотеке сегодня выдается не менее половины жилищных кредитов. Наши финансисты, видимо, не против и эту половину рынка отсечь», – заявил Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Политик полагает, что льготную ипотеку надо продлевать и распространять на вторичное жилье, так как, по прогнозам застройщиков, отмена программы снизит спрос на 20-45%. «Во-вторых, необходимо снижать ее ставку. При ключевой ставке в 7,5% ипотека под 7% льготной не является, ее ставку нужно снижать как минимум до половины ставки ЦБ. Удешевление ипотеки сегодня как никогда нужно – и гражданам, и строительному сектору», – подчеркнул он.

При этом лидер «эсеров» отметил, что банки, лоббируя свои интересы, не дают запустить альтернативные ипотеке программы поддержки. «Программы социального жилья, систему строительно-сберегательных касс, которые могли бы выдавать жилищные ссуды под 2-3%. Это инструменты, успешно показавшие себя в мировой практике. Понятно, что наше банковское лобби, зарабатывая на ипотеке, никаких альтернатив не хочет. Но правительство должно ставить во главу угла интересы граждан и принимать соответствующие решения», – заключил Миронов.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин не видит необходимости в новых мерах поддержки первичного рынка жилья и не планирует продления льготной ипотеки под 7% в следующем году. За прекращение программы ранее выступала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

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