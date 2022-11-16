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Среда, 16 ноября 2022, 13:44 мск

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Минфин РФ выступает против продления льготной ипотеки

Министерство финансов РФ выступает за прекращение программы льготной ипотеки под 7%, поскольку в ней нет необходимости. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.

«Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря. Мы считаем, что нет необходимости», – сказал замминистра отвечая на вопросы, планируется ли продлить льготную ипотеку на жилье в новостройках и готовятся ли новые меры по поддержке первичного рынка жилья, передает РИА «Новости».

Льготная ипотека на новостройки появилась в России в 2020 году в качестве меры поддержки первичного рынка жилья в условиях жестких ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом. Позже программа неоднократно продлевалась.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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