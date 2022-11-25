В России хотят разрешить брать семейную ипотеку на «вторичку», но не всем

Власти собираются распространить программу «Семейная ипотека» на покупку готового жилья на вторичном рынке гражданами, у которых есть дети-инвалиды, в регионах, где не строят многоквартирные дома. Соответствующий проект постановления правительства РФ подготовит Минфин. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Пояснительная записка к документу гласит, что проект постановления предусматривает «изменение условий программы «Семейная ипотека» в части возможности приобретения готового жилья на вторичном рынке недвижимости гражданами, воспитывающими детей-инвалидов, в границах субъектов Российской Федерации, где отсутствует строительство многоквартирных жилых домов», передает «Прайм».

Напомним, в октябре правительство России продлило действие программы «Семейная ипотека». Льготный кредит по ставке до 6% годовых на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка можно будет взять до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года.

Программа реализуется уже более четырех лет, а с середины 2021 года распространяется на родителей не только с двумя и более детьми, но и с одним ребенком, которые рождены не ранее 1 января 2018 года.

Надо отметить, что в ноябре в Минфине РФ допустили распространения льготных программ ипотеки на вторичное жилье на новых территориях России из-за отсутствия там новостроек.

Москва, Наталья Петрова

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