Кабмин России продлил действие программы семейной ипотеки

Правительство России продлило действие программы «Семейная ипотека». Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Льготный кредит на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка можно будет взять до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года.

«По поручению президента правительство продлевает действие смейной ипотеки, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье», – заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что эта программа существует уже более четырех лет, а с середины 2021 года распространяется на родителей не только с двумя и более детьми, но и с одним ребенком, которые рождены не ранее 1 января 2018 года.

Льготная ипотека по ставке до 6% годовых будет распространяться на семьи, где ребенок родился до 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. Максимальный размер субсидируемого займа по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн рублей.

В кабмине рассчитывают, что в 2023 году программой смогут воспользоваться более 150 тыс. семей, а общий объем выданных займов составит около 1 трлн рублей. На конец сентября этого года число участников программы «Семейная ипотека» составляет уже около 400 тыс. семей, а общая сумма выданных кредитов достигла более чем 1,4 трлн рублей.

Москва, Наталья Петрова

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