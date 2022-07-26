Прогноз экспертов: рынок недвижимости восстановится за два года – быстрее, чем после 2014-го

Эксперты считают, что продажи на рынке недвижимости, рухнувшие этой весной, восстановятся примерно за два года. Это существенно быстрее, чем после кризиса 2014-го: после него к рекордам по сделкам вернулись в 2021-м. По мнению девелоперов, сейчас состоятельным россиянам просто некуда тратить деньги: предметы роскоши ввозить запрещено, инвестиции нестабильны, путешествия ограничены, а авторынок лихорадит. Многие предпочтут банковским депозитам «твердую валюту» – квартиры.

Как ранее писал «Новый День», продажи в новостройках начали резко сокращаться в апреле и мае. По сравнению с началом года количество заключенных договоров долевого участия в Екатеринбурге сократилось в пять раз. В июне падение прекратилось, но говорить о развороте тенденции и значительном росте спроса на квартиры пока не приходится. Однако, по мнению представителей девелоперов, на этот раз кризис на рынке недвижимости не будет таким затяжным, как после кризиса 2014 года.

«Мы проводили опрос среди девелоперов со всей России, 82-83% считают, что продажи по ипотеке в этом году существенно просядут. Наш прогноз – что просядут как в 2015 году, на 25%, – рассказал на конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» гендиректор Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Холопик. – Но, в отличие от того периода, когда ключевая ставка тоже была резко повышена, в этот раз процесс восстановления займет максимум два года, а не семь лет. После падения 2015 года мы только в 2021 году смогли побить рекорд продаж, установленный в 2014-м».

Эксперт считает, что в прошлый раз восстановлению рынка мешали скандалы с обманутыми дольщиками. Потенциальные покупатели не рисковали вкладывать деньги в строящееся жилье. Сегодня, когда есть проектное финансирование и счета эскроу, этот фактор риска исключен. Кроме того, с 2014 года произошло три серьезных изменения законодательства, что тормозило уже сам рынок.

Тем не менее, и начавшееся сегодня восстановление рынка вряд ли будет слишком быстрым. По словам эксперта, многие россияне, которые еще в начале года оставляли у девелоперов заявки на покупку квартир, сейчас их отозвали. Из-за опасений сокращения дохода или увольнения люди отложили планы по покупке недвижимости.

Однако крупные уральские застройщики говорят, что если в марте 2022-го прогнозы были крайне пессимистичными, то сейчас они стали более оптимистичными. По словам сразу нескольких участников конференции, после тотального падения в мае летом началось постепенное восстановление спроса.

Президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников назвал фактор роста рынка недвижимости, которого не было в прошлые кризисы: отсутствие альтернатив для вложения денег.

«Произошло сокращение инструментов, куда люди могут потратить деньги. Это было еще в пандемию, когда люди перестали ездить за границу, и тогда это сказалось на количестве денег, поступивших в рынок недвижимости. И, мне кажется, тенденция продолжится. По крайней мере, пока не войдет в новый баланс рынок автомобилей, пока доллар снова не станет средством накоплений, пока не вошли в баланс средства на депозитах, – заявил Трапезников. – Предметы роскоши сейчас недоступны (из-за санкций, – прим. ред.), многие инвесторы столкнулись с запретами на рынке иностранных бумаг. Весь набор инвестиционных инструментов, который был доступен, отныне не функционирует нормально. Думаю, что функция недвижимости как защитного актива будет актуальна».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»