Рынок недвижимости ушел в штиль после мартовского бума

Уральцы перестали покупать квартиры – на екатеринбургском рынке штиль с апреля. Все, кто хотел вложиться в жилье, сделали это в марте. Таковы выводы по первому полугодию 2022-го, представленного аналитиками «Smart.Недвижимость».

«Год начался стандартно – из-за длительных новогодних праздников общее количество сделок всегда меньше. В январе было продано 1746 квартир на первичном рынке, в феврале – 2463. Март оказался рекордным – 3586 продаж. После февральских событий в попытках сохранить свои сбережения в непонятной ситуации и успеть взять ипотеку на старых условиях, люди стали вкладывать в недвижимость. После мартовского ажиотажа было снижение спроса, рынок замер. В апреле была продана всего 731 квартира, в мае спрос еще снизился – до 566 сделок. По данным на начало июля, за июнь пока зарегистрировано 563 сделки на первичном рынке. Такая ситуация наблюдается не только в Екатеринбурге, но и по всей России», – сообщили в агентстве.

Там уточнили, что сейчас спрос на новостройки оживает, но активность далека от показателей февраля. Основной спрос, как и прежде, приходится на однушки и двушки, а вот студии пользуются популярностью меньше, как и многокомнатные квартиры. Это связано и со стоимостью. «Самый дорогой квадратный метр у студий – более 128 тысяч рублей, а самый выгодный – в трехкомнатных квартирах, более 108 тысяч», – отметили в агентстве.

Сейчас покупательский интерес на рынке новостроек оживает, однако показатели продаж далеки от февральских. При этом денег у людей на покупку квартиры нет – только с использованием кредитных инструментов. Если в прошлом году средний показатель сделок с ипотекой составлял 60% от общего числа покупок недвижимости, то в мае 2022-го показатель вырос до 75%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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