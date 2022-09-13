В Екатеринбурге почти восстановились цены на вторичную недвижимость

Цены на вторичную недвижимость в Екатеринбурге практически восстановились после апрельского падения. Об этом сообщили аналитики агентства «Этажи». По их данным, нынешняя цена на квадратный метр в неновых домах уральской столицы ниже июньской всего на 0,3%. Аналогичная ситуация наблюдается в Казани.

Напомним, с апреля на рынке недвижимости Екатеринбурга наблюдался штиль. Все, кто хотел вложиться в жилье, сделали это в марте, сообщали аналитики «Smart.Недвижимость».

Екатеринбург, Елена Сычева

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