«Это потребительский терроризм», – уральские девелоперы высказались за и против студий по 20 квадратных метров

В текущем году, по мнению участников строительной отрасли, вряд ли будут приняты нормативные акты, которые на уровне закона запретят строить квартиры площадью менее 20 квадратных метров и дома из одних студий. Спрос на такие объекты будет: покупательская способность населения падает. Тем не менее, не все застройщики считают строительство подобных домов «общажного» типа правильным вектором развития. Некоторые даже называют такую застройку «потребительским терроризмом».

Бурная дискуссия вокруг малогабаритного жилья развернулась сегодня на круглом столе, который проводил «КоммерсантЪ-Урал» с участием ведущих застройщиков Екатеринбурга. Как ранее писал «Новый День», с каждым годом строится все больше домов, где половину всех квартир составляют студии. Например, за 2021 год в новостройках было продано около тысячи квартир площадью менее 20 квадратных метров, еще 3 тысячи – площадью от 20 до 30 метров. Точных данных по 2022 году пока нет, но известно, что девелоперы выводили на рынок дома, где до 90% квартирного фонда составляли студии. На этаже в таких объектах – по 15-20 квартир. За это екатеринбуржцы их прозвали современными общагами.

И скорее всего, строительство таких домов продолжится. По крайней мере, на текущий момент не обсуждается законодательное ограничение продуктовой линейки, сообщил на круглом столе президент «Гильдии строителей Урала» и директор компании «Астон» Вячеслав Трапезников.

«Мне не кажется, что мы в 2023 году столкнемся с какими-то драматическими изменениями в продукте застройщиков. Мне не кажется, что продолжим деградировать по размерам жилого юнита (новый термин девелоперов, означающий «единица»). Мне кажется, точка баланса найдена, и 13-метровые или 7-метровые студии если и ждут Екатеринбург, то в очень ограниченном количестве, – отметил Вячеслав Трапезников. – Если бы начали принимать такой закон, по которому нельзя строить студии менее 20 квадратных метров, подозреваю (но не уверен), что наша гильдия его бы поддержала. Но из опыта предыдущих лет, когда обсуждались новации, значимые для отрасли, точно знаю, что у коллег в Москве (а они к власти ближе) на многие вопросы другая точка зрения. Подозреваю, что московские коллеги приложат серьезные усилия, чтобы продуктовых ограничений не было на законодательном уровне. Слишком большие деньги вложены в Москву, в Краснодар. С учетом того, что экономика под спудом, скажу, что в текущем году ограничения нас не ждут. Но это не значит, что мы не вернемся к вопросу [запрета строительства микро-студий] через 2-3 года».

Застройщики, присутствовавшие на круглом столе, довольно остро восприняли тему малогабаритных студий. Одни считают, что такое жилье – отличный старт для молодых, другие – что это потребительский терроризм. Так, например, гендиректор «ЛСР. Недвижимость – Урал» (строит много студий по городу) Владимир Крицкий рассказал, что сам когда-то жил в комнате в 22 квадратных метра, поэтому считает такой вариант жилья приемлемым.

«Мы работаем в условиях рынка. 75% всех квартир, продающихся на рынке, – это квартиры малой площади, – пояснил он. – И к этому подводят несколько факторов. Первое – [низкая] покупательская способность граждан, второе – необходимость решить в данный конкретный период вопрос улучшения жилищных условий, а уже потом выстраивать план по дальнейшему их улучшению. Третье – покупка инвестиционных квартир, будущего жилья для детей. И именно рынок будет диктовать, какие условия будут. Надо быть готовым к тому, что будут разные квартиры. И не надо называть квартиры по 18-20 квадратных метров «недоквартирами». Это неправильная формулировка».

С тем, что рынок нельзя ограничивать законами (кроме вопросов безопасности) согласился директор строительной компании Prinzip Геннадий Черных. «В прошлом году было действительно много сдано объектов со студиями. Доходы населения снижаются. И в студиях 15 квадратных метров я ничего плохого не вижу, хотя в нашей продуктовой линейке таких нет», – заявил Черных.

С коллегами не согласился гендиректор компании «Первостроитель» Виктор Иваниченко. Он назвал строительство жилых комплексов коридорного типа, состоящих в основном из студий, потребительским терроризмом.

«Я тоже когда-то жил в комнате 14 метров. Но сегодня студии 20-метровые, которых 18 на этаже – это не общежитие? Сегодня каждая дверь на этаже – это автомобиль внизу, у дома. Паркинга нет, машина где-то стоит. Кто-то живет за счет кого-то, за счет соседей. Это потребительский терроризм, – возмутился Виктор Иваниченко. – И на мой взгляд, с этим надо что-то делать. Я понимаю, что такие квартиры доступны. Но это то же, как если бы мы дали опиум для народа. […] Ипотека должны быть 2-3% – такими методами надо создавать возможности для людей купить квартиру. А не делать кучу пирожков, которые разлетаются. И люди потом будут там жить, терпеть, с плохим настроением приходить на работу».

Напомним, на конец 2022 года в новостройках Екатеринбурга было не продано рекордное количество квартир на разной стадии строительства – около 42 тысяч. Из них 57% – это студии и однокомнатные квартиры. Однако средняя площадь квартир, реализованных на первичном рынке, колебалась от 48 до 50 квадратных метров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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