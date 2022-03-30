В некоторых новостройках Екатеринбурга квартиры подорожали на 30%

Рынок недвижимости Екатеринбурга переживает турбулентность. Из-за взлетевших ставок по ипотеке в марте резко сократилось число покупателей квартир, поэтому продавцы массово снимают объекты с продажи. Часть застройщиков также приостановили реализацю, но о заморозке строящихся жилых комплексов речи пока не идет. О новых тенденциях рассказала сегодня на пресс-конференции президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева.

«Мы еще никогда не были в такой ситуации, ее даже не с чем сравнить. На сегодняшний день в Екатеринбурге строится 3,2 миллиона квадратных метров жилья. Из этого объема 33 тысячи квартир не проданы, а из них около 15 тысяч квартир в марте были сняты с экспозиции. Сейчас на объектах 184 башенных кранов – это достаточно много для Екатеринбурга, но и не максимум. Средняя цена 1 кв. м на первичном рынке составляет около 120 тысяч рублей, на вторичном – около 98 тысяч рублей. До 24 февраля в базе вторичного жилья УПН было выставлено 3600 квартир. Сегодня выставляются на продажу только 2900 квартир, то есть мы видим снижение на 20%. Также было снято с продажи большое количество квартир в новостройках. Массовый уход продавцов привел к небольшому росту цен на вторичном рынке – на 0,3%. В новостройках же цена выросла от 3% до 30% на некоторые жилые объекты», – сообщила эксперт.

По ее словам, за последний месяц изменился и покупательский спрос на новое жилье. Сейчас покупатели отдают предпочтение ЖК, которые находятся в высокой степени готовности. Возникает и опасность появления долгостроев. Впрочем, Илона Соболева поспешила успокоить: «У меня нет сведений, что началась заморозка объектов. Да, ряд застройщиков приостановили продажи, но это не связано с тем, что проекты могут быть не достроены. Насколько я знаю, ситуация в Екатеринбурге стабильная, застройщики чувствуют хорошо и уверенно».

Рынок аренды жилья за последний месяц тоже изменился. Появилось большое число квартир для долгосрочной аренды за счет того, что продавцы снимают с продажи вторичное жилье.

«В марте продавцы поделились на два лагеря. В первом находятся те, кто отказался от продажи. Многие просто растерялись, кто-то не знает, куда теперь можно вложить деньги, и поэтому решили оставить квартиры в собственности. Кто-то просто решил не торопиться. Есть и те, кто резко поднял цену, надеясь на повышенном спросе продать жилье по стоимости выше рынка. Но эти объекты остались непроданными. Во втором лагере продавцы, которые спокойно доводят сделки с покупателями, успевшими взять ипотеку по старым ставкам. А также те, кому нужно продать старую квартиру, чтобы вложиться в покупку нового жилья. Такие продавцы не меняли цены, и наоборот, пытаются продать объект как можно скорее», – отметила спикер.

Пожалуй, единственное направление рынка, на которое не повлияла экономическая ситуация – загородная недвижимость. По словам президента УПН, интерес к покупке загородного дома рос последние два года, и сейчас спрос сохраняется. Этот рынок будет развиваться, уверены аналитики.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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