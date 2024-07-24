Мэрия Екатеринбурга повысила нормативную стоимость 1 кв. метра жилья

Администрация Екатеринбурга утвердила среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал 2024 года. Она составит 105 316 рублей. Предыдущий показатель был установлен в размере 101 тысячи за 1 квадратный метр.

Нормативная стоимость жилья рассчитывается для оценки имущественного положения граждан, претендующих на соцнайм, покупки квартир для переселенцев из ветхого фонда и выплаты компенсаций за снос домов в рамках программы КРТ. При этом по данным Уральской палаты недвижимости, среднерыночная цена 1 квадратного метра в новостройках в июне достигла 153,3 тысячи рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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