Дешевые квартиры уходят с рынка, вторичка продолжает дорожать

В Екатеринбурге продолжает расти средняя цена на квадратный метр во вторичном фонде. За месяц она увеличилась на 1,4%, с начала года – на 8,3%. Эксперты объясняют это тем, что из базы предложений уходят дешевые квартиры.

«Средняя цена предложения одного квадратного метра составила 101 392 руб. За неделю показатель вырос на 0,4%, за месяц – на 1,4%. Средняя цена увеличилась по сравнению с началом года на 8,3%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 13,4%. С рынка в первую очередь уходят более дешевые предложения, в связи с чем средняя цена лотов продолжает расти», – сообщили в аналитическом центре Уральской палаты недвижимости.

Объем предложения продолжает сокращаться. Сейчас на продажу выставлено всего 3910 квартир – на 4,2% меньше, чем месяц назад. Сроки экспозиции стали чуть короче и постепенно приближаются к отметке 3 месяца.

Как ранее писал «Новый День», цены на новостройки за год выросли на 17%, а за два года – на 46%. Сейчас квадратный метр на первичном рынке стоит около 125 тысяч рублей. При этом все чаще уральцы берут жилье в ипотеку – доля кредитных сделок увеличилась до 75%, а срок кредитования вырос до 21 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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