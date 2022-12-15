«Стадия принятия придет – с удовольствием возьмем и под 9%, и под 11%», – девелопер про отмену льготной ипотеки

Президент Гильдии строителей Урала, девелопер Вячеслав Трапезников считает, что льготная ипотека в России в каком-либо виде останется и после 1 января 2023 года. Но даже если низкие ставки отменят, свердловчане продолжат покупать недвижимость. «У этого маховика [строительной отрасли] внутренняя инерция такой силы, что он все перемелет. Стадия принятия придет, с удовольствием возьмем [ипотеку] и под 9%, и под 11%, – отметил Трапезников на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – Семь процентов, конечно, приятная цифра, но при инфляции в 15% я бы и под 11% взял».

По мнению девелопера, сейчас многие люди не знают, куда вложить деньги, поэтому выбирают недвижимость. Тренд сохранится и в следующем году.

«Какая есть альтернатива в сбережении средств? Долларов нет, акций нет, евробондов нет. Вот сейчас менеджер среднего звена получит 3 миллиона рублей бонусов за год. Куда ему их тратить? Или положит на вклад под 8% и потеряет 5% на инфляции за год, или пойдет и найдет что-то из недвижимости в крупном городе», – считает Вячеслав Трапезников.

Глава Гильдии строителей Урала добавил, что строительную отрасль в последние пять лет «хоронят» ежегодно и ни по одному разу, но еще ни разу прогнозы не оправдались. По его мнению, и в 2023 году в Екатеринбурге будут строиться новые объекты.

«Сомнений нет, что льготная ипотека останется с нами в каком-то виде. Потому что за последние годы власти проделали невероятный объем работы, чтобы стройка стала доминирующей отраслью в России. Это же не просто слова про строительство 80 миллионов квадратных метров жилья (такую задачу ставил президент РФ, – прим. ред.), это подкреплено большим набором мероприятий. Сегодня стройка – национальная идея. Поэтому призываю воздержаться от участия в похоронах», – добавил Вячеслав Трапезников.

При этом «индекс кранов» в Екатеринбурге в четвертом квартале 2022 года упал до 140 – минимальный показатель за последние полтора года. По данным экспертов, это произошло потому, что 47% проектов находятся в завершающей стадии строительства (отделочные работы, когда уже не нужны краны на площадке). Другие – в начальной стадии «котлована». Однако общий объем строящегося жилья в городе остается большим.

«В этом году мы планируем ввести не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Никаких опасений, что что-то не введется, нет, – прокомментировал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов. – Всего за 11 месяцев 2022 года разрешения на строительство выданы на 3 миллиона квадратных метров жилья. За аналогичный период прошлого года – на 2 миллиона. В той или иной степени строительства в Екатеринбурге находятся 4,5-5 миллионов метров. Спада в 2023-2024 годах не ожидаем. Строительство ведется активно, девелоперы заходят в новые проекты».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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