Через 3-4 месяца на вторичном рынке могут подешеветь квартиры

В Екатеринбурге на вторичном рынке резко рухнул спрос на квартиры. Уральцы, которые сейчас выставляют объекты на продажу, уже начинают снижать цены, хотя пока и не массово. Но через 3-4 месяца аналитики ожидают «ценового разнообразия», то есть могут появиться и недорогие варианты.

По данным Уральской палаты недвижимости, в середине мая квадратный метр на вторичке стоил в среднем 98 457 руб. За месяц средняя цена снизилась всего на 0,3%, но это только начало. Спрос на квартиры в апреле и мае рухнул. Средний срок экспозиции увеличился с 3-4 месяцев до полугода. То есть продать свои квартиры стало намного труднее, и продавцы готовы идти на уступки.

«За последние 3 месяца вторичный рынок жилья Екатеринбурга проделал удивительный путь. В марте объем предложения на панических настроениях рухнул на 20%. Ажиотажный спрос продлился недолго. С апреля продавцы, которые снимали квартиры с продажи, начинают массово возвращаться на рынок. Но ситуация уже изменилась. Рухнул уже спрос, квартиры быстро копятся, а продавцы начинают снижать цены, – написал в своём телеграме Reburg главный аналитик УПН Михаил Хорьков. – К 20 мая обвальное падение предложения уже отыграно. Будущим продавцам необходимо учитывать, что в последний год вторичный рынок существовал в условиях дефицита выбора, в настоящий момент избытка предложения нет, но есть серьезные проблемы со спросом. Через 3-4 месяца на вторичном рынке заметно вырастет качественное и ценовое разнообразие».

По данным аналитика, 30% квартир, которые присутствовали в экспозиции в апреле, уже подешевели. Средний размер снижения составил около 5%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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