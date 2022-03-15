Застройщик поднял цену на квартиру на сотни тысяч после заключения договора по трейд-ин, покупатели готовы идти в суд

Компания «Стройтэк» подняла своим клиентам цены на квартиры уже после заключения договора трейд-ин. Люди, которые сейчас продают свое старое жилье, чтобы купить новое, опасаются, что у них не хватит денег и они останутся на улице. Некоторые готовы идти в суд. «Стройтэк» ситуацию не комментирует.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Мария, еще в начале года у нее был заключен с компанией «Стройтэк» договор покупки квартиры по системе трейд-ин. По нему квартира в ЖК «Атмосфера» стоила 5,6 миллиона рублей, и семья должна внести эту сумму до 18 апреля. Мария уже выставила на продажу свое старое жилье, оформила ипотеку еще под старые выгодные проценты. Но после начала событий на Украине и скачка курса доллара «Стройтэк» внезапно поднял цену, несмотря ни на какие договоры.

«Нам позвонили и сказали, что подняли цены на все квартиры, но нам – «так и быть» – продадут нашу за 5,94 миллиона рублей. Но у меня договор! И где гарантия, что через день не поднимут до 7 миллионов? Я свою квартиру продам и останусь на улице? Ипотека у меня всего на 2,5 миллиона, на эти деньги сейчас уже ничего не купить, а у нас семья с маленьким ребенком. Мы хотели расширяться», – рассказала Мария.

По словам женщины, на ее вопрос – почему вдруг изменяются условия уже заключенного договора? – в офисе продаж «Стройтэк» ответили, что причина – в спецоперации на Украине.

«Но это не форс-мажор. В нашей стране не ведется никаких действий, у нас нет цунами, наводнения или других происшествий, которые позволили бы менять условия договора в одностороннем порядке, – говорит Мария. – Кстати, последний раз, когда мы общались, нам назвали цену уже 6 миллионов. Причем сотрудники открыто говорят, что могут и дальше повышать цены».

«Новый День» еще на минувшей неделе направил официальный запрос в компанию «Стройтэк», однако ответа до сих пор нет (если он поступит, мы его опубликуем).

Мария в свою очередь обратилась к юристам. Вместе с ними семья уже составила жалобу в Федеральную антимонопольную службу, а также в государственные органы, курирующие строительство в Свердловской области. Если компания не откажется от повышения цен, Мария готова идти в суд.

Как ранее писал «Новый День», застройщики после 24 февраля действительно повысили цены на квадратные метры в новостройках. «Достаточно большое число проектов, где компании взяли паузу, либо скрыли из продажи какое-то количество квартир. Возможно, им требуется время на переосмысление ситуации. Потому что, насколько мне известно, даже внутри одной компании бывают полярные мнения: одни выступают за то, чтобы продать максимальное количество квартир по старым ценам, другие – за то, чтобы поднять цену и немного сбить ажиотаж», – комментировал происходящее глава аналитического центра Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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