Компания «Стройтэк» отрицает, что подняла цену на квартиру на 300 тысяч рублей после заключения договора трейд-ин (ДОКУМЕНТЫ)

Девелопер «Стройтэк» отрицает, что в марте 2022 года намеревался поднять своим клиентам цену на квартиру по ранее заключенному договору на 300 тысяч рублей. Застройщик уверяет, что «старается решать все вопросы при совершении и исполнении сделок путем переговоров с клиентами».

Напомним, в марте 2022 года жительница Екатеринбурга Мария (имя изменено) рассказала «Новому Дню» (аудио имеются в распоряжении редакции), что столкнулась с неприятной ситуацией со стороны застройщика «Стройтэк». Семья еще до 24 февраля заключила с девелопером договор покупки квартиры по системе трейд-ин. По нему квартира в ЖК «Атмосфера» стоила 5,6 миллиона рублей, и семья должна была внести эту сумму до 18 апреля. Для этого свою старую квартиру Мария выставила на продажу и взяла ипотеку на 2,5 миллиона рублей. Но после начала событий на Украине и скачка курса доллара «Стройтэк» внезапно поднял цену до 5,94 миллиона рублей, несмотря ни на какие договоры.

Марии удалось решить вопрос со «Стройтэком» в досудебном порядке. После того как девушка пришла в офис застройщика с юристом, а также направила письма в официальные органы, курирующие строительство, ей реализовали квартиру по цене договора – за 5,6 миллиона рублей. Сейчас семья продала старое жилье и ждет завершения строительства ЖК «Атмосфера».

Три месяца «Стройтэк» никак не реагировал на опубликованную еще 11 марта 2022 года статью. Хотя РИА «Новый День» направлял официальный запрос на адрес PR-отдела «Стройтек», а после (10 марта), не получив ответа, – на основной электронный адрес компании: stroytek@stroytek-ek.ru. Но ни до, ни после публикации ответа на запрос мы не получили, что нарушает требования закона «О СМИ». Однако 15 июня на редакционную почту пришло письмо с требованием опровергнуть изложенную в материале от 11 марта информацию.

«Информация, изложенная в данной публикации, не является достоверной, содержит утверждения о фактах, которые не имели места в реальности, обстоятельства, описанные в ней, не происходили в действительности, идентифицировать клиента с указанным в публикации именем не представляется возможным (девушку действительно зовут не Мария, – прим. ред.). Группа компаний Стройтэк является клиентоориентированной компанией и старается решать все вопросы при совершении и исполнении сделок путем переговоров с клиентами. Размещение ложных сведений, обличающих проявление недобросовестности при ведении деятельности, нарушение деловой этики и обычаев делового оборота, пренебрежительное отношение к своим клиентам умаляет и порочит деловую репутацию, – говорится в письме на адрес РИА «Новый День». – … На основании изложенного требуем […] опубликовать опровержение информации».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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