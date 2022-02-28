В России резко подскочил спрос на жилье

В крупных городах России спрос на жилье увеличился на 10-15%. Это стало еще одним фактором, который подстегнул рост стоимости недвижимости. Россияне стремятся вложить деньги в «кирпич», несмотря на повышение банками ставок по ипотечным кредитам.

По итогам прошлой недели был зафиксирован рост активности покупателей, пишут «Известия» со слов игроков рынка недвижимости. Люди стремятся скорее закрыть сделки, особенно с уже одобренной ипотекой. Такие заемщики хотят быстрее найти подходящую квартиру и приобрести ее, пока старое банковское предложение с умеренными ставками в силе. Многие россияне хотят вложить деньги в недвижимость, чтобы сохранить свои сбережения на фоне обвала курса рубля.

Курсы валют зафиксировали стремительный рост и достигли исторического максимума, что непременно отразится на себестоимости стройки и, соответственно, на цене квадратного метра, говорят эксперты. Застройщики уже начали пересматривать стоимость, в части объектов она поднялась на 2-5%.

Подорожание происходит на фоне вымывания предложения, а также по мере повышения стадии готовности домов. Кроме того, на цены влияет рост стоимости стройматериалов. Некоторые западные поставщики готовой продукции начали замораживать продажи. За два дня цены на стройматериалы выросли до 30%.

Тем временем, средняя ипотечная ставка уже превысила 14% – это негативно скажется в первую очередь на рынке вторичной недвижимости. Постепенно спрос на жилье будет снижаться, что скажется и на ценах, прогнозируют специалисты. К концу года вторичка может подешеветь на 20-25%, если геополитическая обстановка не стабилизируется в краткосрочной перспективе. Если же ситуация разрешится быстро, то цены могут снизиться на 10%.

Москва, Зоя Осколкова

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