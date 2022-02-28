Производители стройматериалов приостанавливают поставки: цены на новостройки вырастут

Застройщики жилья и DIY-ритейлеры получают отказы производителей ряда стройматериалов на отгрузку товаров из-за резкого роста курса доллара на фоне военной операции на Украине. Поставщики планируют с марта поднять цены на продукцию, в первую очередь на импортные материалы, на треть. Эксперты прогнозируют значительный рост цены на квартиры в новостройках. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что производители стройматериалов приостановили отгрузки товара дистрибуторам в России. Так, на такой шаг решились производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов «Технониколь», производители металлопродукции ОМК, «Металлсервис» и ММК, сообщает издание со ссылкой на поставщиков.

Перебои с поставками в первую очередь коснулись застройщиков жилья. Девелоперов уведомили о трудностях с поставками материалов и оборудования от европейских компаний.

С проблемами в работе с поставщиками материалов столкнулись и DIY-ритейлеры – некоторые из контрагентов временно приостановили отгрузки и пересматривают цены. Об этом, в частности, сообщил основатель онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Виктор Кузнецов.

Многие поставщики стройматериалов до 1 марта приостановили выставлять счета, собираясь повысить цены. По словам одного из дистрибуторов строительской продукции, производители оповестили о росте на 20-30%. Глава ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев прогнозирует повышение стоимости таких товаров на 30%.

Эксперты в связи с этим ожидают существенного роста цен на жилые новостройки, отмечая, что замена импортных стройматериалов российскими аналогами ситуацию не спасет. По их мнению, на внутреннем рынке стоимость строительной продукции не останется на прежнем уровне.

Как уточнил директор по закупкам ГК «А101» Георгий Криницын, при строительстве массового жилья валютная зависимость составляет 20-25%. При этом из всего объема импорта 20-30% завозится из Европы, остальные материалы поставляются из Китая.

Как отмечают участники рынка, застройщики будут вынуждены пересматривать сметы и финансовые модели проектов, что может обернуться существенным ростом цен на новостройки.

Москва, Наталья Петрова

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