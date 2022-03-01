Банки повысили ставки по кредитам до 21-29%, по вкладам – до 23%

Российские банки после поднятия ключевой ставки Центробанка начали пересматривать условия по кредитам и вкладам. Сбербанк уже официально объявил, что кредиты наличными оформляются теперь по ставке 21,9-29,9%, ВТБ поднял ставку до 15,9-29,9%. Другие банки официально либо приостановили выдачу кредитов, либо декларируют на сайтах прежние ставки, но при попытке оформить все оказывается не так просто.

Напомним, накануне Центробанк РФ поднял ключевую ставку до рекордных в последние годы 20%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что это сделано, в том числе, «для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений граждан от обесценения».

Вклады по ставкам – до 23%

И действительно, к сегодняшнему утру многие банки уже повысили ставки по вкладам. Так, Сбербанк объявил, что с 1 марта доходность по долларовым вкладам «Валютный Сохраняй» составит 5%, в евро – 3,5%. Максимальная доходность от депозитов по «СберВкладу Прайм» составит 18%, по «СберВкладу» – 16,5%, по вкладу «Промо Управляй» – 16%.

ВТБ сообщает, что с сегодняшнего дня ставки по отдельным рублевым вкладам составляют 18% годовых (например, «Сейф» и «Новое время»). По валютным – 5% в долларах и 4% в евро. Но есть ограничение: срок размещения – 3 месяца.

«Альфа-банк» предлагает вклады до 20% годовых при размещении от 10 тысяч рублей. А самая привлекательная ставка по вкладу на текущее время (полдень 1 марта) у «Совкомбанка»: 23% при размещении рублевого вклада на три месяца. Но по депозиту есть ограничения.

Кредиты тоже подорожали

Большинство банков сегодня официально еще не пересчитали ставки по кредитам. На сайтах в основном размещена старая информация: ставки от 5 до 10%. Но при попытке оформить кредит онлайн либо возникает ошибка, либо итоговая стоимость кредита оказывается высокой.

Корреспондент «Нового Дня» попробовал оформить кредит под обещанные 8,9% в мобильном приложении «Тинькофф» на 100 тысяч рублей на три года. Однако в итоговых документах, которые банк присылает перед оформлением, процентная ставка была указана 29,9%. «Реальная переплата 17% в год», – говорится в документе (есть в распоряжении редакции).

Официально о повышении ставок по кредитам сообщили Сбербанк и ВТБ. Первый повысил до 21,9-29,9%, в зависимости от условий и клиента (как и ранее, кредит рассчитывается индивидуально), второй – до 15,9-29,9%.

А «Совкомбанк», например, вообще пока приостановил выдачу займов: если позвонить на горячую линию, робот сообщит, что это связано «с последними событиями».

Напомним, ранее «Совкомбанк» и «Альфа-банк» приостановили выдачу ипотеки.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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