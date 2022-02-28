Еще один российский банк приостановил выдачу ипотеки

«Альфа-банк» с сегодняшнего дня на неопределенный срок приостановил выдачу ипотечных кредитов, об этом кредитная организация уведомила своих партнеров по рынку недвижимости.

«Сейчас не самая стабильная экономическая ситуация. Поэтому с 12:00 28.02.2022 выдачи ипотечных кредитов переносятся на неопределённый срок. Сделки по программам «Семейная ипотека» и «Ипотека с Господдержкой» выдаются в стандартном режиме, – говорится в сообщении банка. – Расчеты по ранее подписанным договорам, договорам находящимся на гос. регистрации и ранее зарегистрированным сделкам проводятся без изменений. О сроках возобновления выдачи ипотечных кредитов будет сообщено дополнительно».

В пресс-службе банка сообщают, что ставки по ранее выданным потребительским и ипотечным кредитам меняться не будут. Условия новых кредитов сейчас разрабатываются.

Напомним, 25 февраля «Совкомбанк» тоже остановил выдачу ипотеки «в связи с существенной неопределенностью на российском рынке». Программы рефинансирования ипотечных кредитов также приостановлены. По старым кредитам ставка меняться не будет.

Как ранее писал «Новый День», Центробанк повысил сегодня ключевую ставку до рекордных за последние годы 20%. Люди, у которых уже есть ипотека, забеспокоились, не могут ли банки теперь повысить по выданным кредитам ставку. Но юристы говорят: маловероятно. Это возможно только для договоров с плавающей ставкой, коих крайне мало в России. «Сбербанк», «Альфа-банк», ВТБ и некоторые другие банки уже выпустили соответствующее заявление: ставки по выданным кредитам меняться не будут.

Екатеринбург, Москва, Анастасия Истомина

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