«Совершенно нестандартная ситуация»: Набиуллина сообщила о новых решениях для защиты россиян и финансовой системы

Западные санкции изменили условия для российской экономики, что требует расширения спектра инструментов для поддержания финансовой стабильности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. В этой связи приняты новые меры, которые призваны сдержать рост инфляции и обвал курса национальной валюты, а также защитить банковскую систему и россиян, оформлявших ранее кредиты.

«Наша финансовая система и экономика сталкиваются сейчас с совершенно нестандартной ситуацией, и Банк России будет очень гибко подходить к использованию любых необходимых инструментов», – заверила Набиуллина.

По ее словам, для стабильности на валютном рынке в условиях ограничения по использованию золотовалютных резервов для валютных интервенций восполнит решение правительства РФ о введении обязательной продажи 80% экспортной выручки экспортерами. Глава ЦБ обратила внимание, что динамика обменного курса является дополнительным проинфляционным фактором и влияет на повышение цен, что потребовало повышения ключевой ставки до 20%.

«Для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений граждан от обесценения нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски. Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике мы будем принимать, исходя из изменения фактической ситуации, оценки рисков в первую очередь в части внешних условий», – пояснила она.

По ее словам, ЦБ непрерывно предоставляет банкам ликвидность в рублях, дефицита которой нет. «В части валютного рынка. Банк России в четверг и пятницу провел валютные интервенции: в четверг – в объеме 1 млрд долларов США и в меньшем объеме – в пятницу. В связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня интервенции нами не проводились. Правительство объявило решение о введении обязательной продажи 80% экспортной выручки. Эта мера позволит обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребностей импортеров и граждан. При этом мы реализуем ряд шагов, направленных на ограничение вывоза капитала нерезидентами», – уточнила глава Банка России.

При этом Набиуллина отметила, что на биржевых торгах решения будут приниматься по мере необходимости, пояснив, что уже введены ограничения на продажи ценных бумаг нерезидентами.

Также оперативно, по ее словам, ЦБ будет поддерживать банки, и уже «принят ряд регуляторных послаблений». В частности, Набиуллина сообщила, что банкам дали право «не переоценивать свои вложения в ценные бумаги, а также валютные активы и обязательства в целях расчета нормативов».

«Мы не будем применять меры за несоблюдение лимитов открытых валютных позиций к банкам, в отношении которых введены иностранные санкции. Приняли ряд мер, позволяющих банкам не увеличивать резервы в течение года. В рамках контрциклической макропруденциальной политики мы распустили накопленные буферы по всем видам кредитов: и по валютным кредитам компаниям, и по кредитам гражданам. Эти меры эквивалентны увеличению капитала банков на 900 млрд рублей», – сказала она.

Для защиты клиентов, ЦБ рекомендовал банкам проводить реструктуризации кредитов, не назначать пени и штрафы по таким кредитам, а также не ухудшать оценку финансового положения заемщиков и качество обслуживания долга.

Кроме того, Набиуллина обратила внимание, что из-за роста ключевой ставки увеличиваются платежи по кредитам с плавающими ставками. «В рознице таких кредитов практически нет: в ипотеке нет вовсе, в потребительском кредитовании – минимум. И я хотела бы подчеркнуть, что по действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменять условия. Если в рознице плавающих ставок нет, то в корпоративном кредитовании банки в последние годы для ограничения своего процентного риска активно увеличивали долю таких кредитов. Тем не менее, мы оцениваем риск возможной трансформации процентного риска в кредитный как ограниченный: как правило, заемщиками по таким кредитам являются крупные компании с высокой кредитоспособностью. В случае если заемщик испытывает сложности по кредиту с плавающей ставкой и банк готов реструктурировать такой кредит, мы также готовы предоставить регуляторные послабления по резервам», – пояснила она.

«В текущей ситуации важно сохранять возможности для кредитования и граждан, и бизнеса. Банки традиционно становятся консервативными в условиях кризиса и замедляют кредитование. Поэтому мы уже предоставили банкам гибкость, временно приостановив действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита. Также Банк России в ближайшее время скорректирует макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам и по ипотеке, оставив надбавки только по наиболее рискованным кредитам: с наибольшим уровнем ПСК, с высоким показателем долговой нагрузки, а в ипотеке – с высоким LTV. По остальным кредитам надбавки планируется отменить, чтобы поддержать доступность кредитования. Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны», – подчеркнула глава Банка России.

ЦБ также ввел регуляторные послабления для страховых компаний, профессиональных участников рынка и намерен рассматривать «иные послабления, чтобы гарантировать исполнение всех обязательств перед клиентами».

Набиуллина заверила, что в случае ужесточения санкций внутренняя финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно. «У нас есть Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая может заменить SWIFT внутри страны, к ней могут присоединяться участники из-за границы. Национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик по платежным картам. Карты международных платежных систем, выпущенные банками, попавшими под санкции, продолжат работать внутри страны как обычно», – подчеркнула она.

«Банк России будет принимать все необходимые меры для защиты финансовой и ценовой стабильности, поддержки российского финансового сектора и защиты благополучия граждан и экономики в целом», – заключила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

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