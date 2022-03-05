Павел Креков: цены на лекарства повысились, но это не станет тенденцией

Аптеки подняли цены из-за ажиотажного спроса на лекарства, но власти планируют это пресекать.

Жители Свердловской области заметили, что цены на некоторые лекарства повысились почти на 30%. Как сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков, повышение цен в аптеках вызвано ажиотажным спросом потребителей.

«Федеральная антимонопольная служба отслеживает эти процессы, я бы сказал, что временное повышение цен не исключено, но это не будет тенденцией. Необоснованное повышение будет пресекаться», – заявил Креков.

Как ранее писал «Новый День», дефицита лекарств в области не будет. Чиновники призывают свердловчан не создавать ажиотажного спроса в аптеках.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Мария Зыкова

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