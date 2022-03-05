Дефицита лекарств не будет, Павел Креков призвал свердловчан не делать запасов

Дефицита лекарств в Свердловской области не будет. Об этом сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

«Запасов лекарств более чем достаточно. Хотел бы обратить внимание, что основное звено, где должны быть запасы разных лекарственных средств, – это стационары. Мы в начале года заключили договора, произвели закупки, сегодня склады в стационарах полностью укомплектованы», – пояснил Креков.

В аптеках также нет дефицита лекарств. «Никаких санкционных мер к лекарствам не применяется, а значительная их часть, больше половины, производится на территории России», – заключил Креков. Пока информации по прекращению поставок лекарств в Свердловской области нет.

По словам Павла Крекова, дефицита лекарств не будет, пока не начнется ажиотажный спрос. «Если каждый придет и возьмет по 10 пачек чего-нибудь, хотим мы этого или нет, временный дефицит возникнет», – заявил чиновник и призвал свердловчан не бежать в аптеки для пополнения запасов, так как поставки лекарств продолжаются.

Льготное обеспечение оригинальными препаратами также продолжится, лекарства закупили до конца года. «Это касается онкобольных, больных диабетом, коррективы может внести только ажиотаж», – заявил Креков.

Напомним, что екатеринбуржцы уже заметили дефицит импортных лекарств в аптеках.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Мария Зыкова

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