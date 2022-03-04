Екатеринбуржцы жалуются, что в аптеках заканчиваются некоторые импортные лекарства

Жители Екатеринбурга сообщают, что в аптеках города заканчиваются некоторые лекарства. Это касается в основном таблеток для лечения редких либо хронических заболеваний.

«У ребенка синдром дефицита внимания и гиперактивность. Мы находимся на терапии «Страттерой». Вчера обошла аптек восемь – лекарства уже нигде нет, – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Мария. – Конечно, это не жизненно важный препарат, и мой ребенок и без него не умрет. На качество нашей жизни снизится».

Аптечный справочник 2048080.ru показывает, что «Страттеры» в дозировке 40 мг в городе действительно нет. Препарат в дозировках 10, 20 мг есть, но в одном случае в 4 аптеках, в другом – в 24 (в Екатеринбурге около тысячи аптек).

Также горожане сообщают, что труднее стало найти зарубежные антидепрессанты.

«Я должна принимать «Селектру». В аптеках у дома ее уже нет. Пока еще можно заказать онлайн с доставкой в ближайший аптечный пункт. Но цена подскочила. Раньше упаковка 28 таблеток стоила около 1000, сейчас – 1300-1400 рублей. Ее хватает на 28 дней. Есть, конечно, российские аналоги, но мой психотерапевт говорит, что от них больше побочек и не такой хороший эффект», – поделилась екатеринбурженка Анастасия.

По информации справочника, «Селектра» есть в 240 аптеках.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга рассказывали, что из-за роста курса валют закупаются линзами, импортными лекарствами, одеждой и так далее. Возможно, дефицит лекарств связан с тем, что часть препаратов просто разобрали «оптом».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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