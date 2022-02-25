Линзы для глаз, антидепрессанты и хорошие кроссовки: чем закупаются уральцы по «старым» ценам

На фоне роста курса валют и введения различных санкций со стороны Запада жители Екатеринбурга начали закупаться впрок товарами, которые производятся в США и Европе. Кто-то заказывает оптом импортные лекарства, в том числе антидепрессанты, поскольку отечественные дженерики считает менее эффективными. Другие спешат одеть всю семью по старым ценам.

«Новый День» изучил форумы и обсуждения в соцсетях, пообщался с жителями Екатеринбурга. В этот раз, в отличие от 2014 года или начала пандемии, немногие задумываются о покупке квартир, машин и бытовой техники: сбережения у людей потрачены еще в прошлые кризисы, а новых крупных накоплений нет. Но те, кто откладывал покупку мебели или закупку материалов для ремонта, сейчас активно этим занялись.

«Мы планируем ремонт. Бригадир сказал, что после 1 марта взлетят цены и на расходные материалы, и на мебель. Мы закупаемся на этой неделе. Откуда он взял информацию про 1 марта, я не знаю, но рисковать не хочу», – рассказала жительница города Анастасия Б.

На форуме umama появилась даже отдельная тема «Что имеет смысл купить по старым ценам впрок?». Звучат саркастичные предложения запасаться гречкой и туалетной бумагой, но есть и здравые идеи. Например, форумчане собираются закупаться импортными лекарствами. В частности, одна из участниц темы рассказала, что она постоянно принимает антидепрессанты производства Мальты, отечественные аналоги ей не подходят, поэтому женщина намерена сейчас заказать годовой запас препарата. Также пользователи планируют покупать линзы для глаз, любимые духи и косметику, краску для волос. Еще одно предложение – закупить хорошие кроссовки для всей семьи, поскольку Adidas, Nike и другие производители явно скоро взвинтят цены, а обувь носится долго.

Жители Екатеринбурга обсуждают и вложения в свое здоровье. Например, стоматологи говорят, что дорожают материалы, поэтому многие решили не откладывать и уже сегодня пойти лечить зубы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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