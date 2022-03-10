Мировые производители инсулина продолжат поставки в Россию

Препараты инсулина от основных мировых производителей останутся доступны для россиян, заверили в Минздраве РФ. Фармкомпании подтвердили, что не будут уходить с российского рынка на фоне санкций.

«Основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок», – сообщили в пресс-службе министерства.

Росздравнадзор подсчитал запасы инсулина на российских складах производителей и дистрибьюторов, а также в аптечных сетях. Количество наиболее популярных импортных препаратов, в том числе «Новорапид», «Фиасп», «Хумалог», сравнимо с общим объемом поставок в 2021 году.

Минздрав отметил, что производство о поставки отечественных препаратов инсулина идет по графику, то есть все пациенты будут обеспечены.

«Лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом I типа не вызывает тревоги. Все пациенты, нуждающиеся в инсулине, могут получать препараты бесплатно по рецепту врача», – заверили в министерстве.

Москва, Наталья Рязанова

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