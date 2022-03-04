Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных лекарств – об этом они пишут на официальной странице губернатора Алексея Текслера в соцсетях.

«Пошла за инсулином в аптеку, сказали – нету. Как так? Ведь ребенок без него не сможет жить», – говорит Лилия Султанбекова, уточняя, что ее ребенок получает препарат по федеральной льготе, но сейчас его в аптеках нет.

Плюсую к инсулину. А также обещанные сенсоры либра, – добавляет Александра Новокрещинова. – Уже в марте ждали, что выдадут, а, оказывается, и тендер не подписан – как же так? Для наших детей это вопрос жизни».

«Нам положены жизненно важные препараты (эпилепсия), однако с января этого года только и слышно: ждите звонка. Подскажите, как быть?» – спрашивает у губернатора Ольга Шакирьянова.

Судя по всему, минздрав региона не в курсе ситуации, так как предложил женщинам изложить проблему в личных сообщениях, уточнив свои персональные данные.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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