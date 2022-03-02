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Среда, 2 марта 2022, 12:52 мск

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В Екатеринбурге закрылись официальные магазины техники Apple

В торговых центрах «Гринвич», «Мега» и галерее Luxury в Екатеринбурге закрылись официальные магазины техники Apple, передает «Новый День». Еще вчера re:Store работали, а сегодня – нет. Это связано с приостановкой продаж техники в России, такое решение приняли в американской корпорации.

Собственно продукция Apple еще доступна для покупателей у других продавцов, но в очень ограниченном количестве и по завышенной цене. Так, смартфоны iPhone пропали с прилавков магазинов техники еще перед Новым годом из-за повышенного спроса на них. У официальных реселлеров ожидание доходило до восьми недель, и те, кто заказали телефоны после Нового года, получили их в феврале, а вот получат ли заказы те, кто сделал их на этой неделе до того, как официальный сайт Apple перестал работать, неизвестно.

Напомним, производители различных товаров – от самолетов до спортивной одежды – заявляют о приостановке деятельности в России из-за спецоперации на Украине.

Екатеринбург, Елена Сычева

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