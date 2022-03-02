На «Авито» появилась сотня новых объявлений о продаже Apple в Екатеринбурге

Сайт «Авито» в Екатеринбурге наполнился объявлениями о продаже техники Apple. За сегодняшний день выложено около сотни новых предложений.

После того, как в России приостановили продажу гаджетов Apple и закрыли несколько официальных магазинов в Екатеринбурге, на сайте «Авито» появилось несколько десятков новых объявлений о продаже айфонов. При этом большинство объявлений были опубликованы за последние несколько часов. Жители города и области активно продают также ноутбуки и планшеты от Apple.

«Продаю свой телефон, купил 2 недели назад, цена 165 тысяч», – пишет один из продавцов iPhone 13 Pro Max. Другой владелец этой же модели написал, что продает свое устройство по причине покупки нового.

На «Авито» выставлены разные модели: телефоны от 4s до 13 Pro Max. Встречается как совершенно новая техника, так и изрядно потрепанная. Так один из продавцов предлагает телефон 2014 года выпуска (iPhone 6) с разбитым экраном и сломанным входом для зарядки за 4000 рублей.

Повышенная активность продавцов наблюдается и в сообществе «ВКонтакте» «Выкуп Apple Екатеринбург», платные объявления о продаже выходят там каждый час.

Техники этого популярного бренда нет и в салонах сотовой связи. К примеру, во всех салонах «Мегафон», про которые удалось узнать корреспондентам «Нового Дня», Apple в принципе нет, другие салоны – МТС, «Мотив» просто не продают их.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»