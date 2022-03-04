«Продам новое, в упаковке»: после закрытия Ikea перекупщики распродают мебель на «Авито» (СКРИНЫ)

Магазины Ikea с сегодняшнего дня не работают в России: невозможно ничего купить ни онлайн, ни офлайн. Перекупщики уже успели сориентироваться: со вчерашнего вечера на «Авито» начали появляться объявления о продаже шведской мебели, причем новой, в упаковке.

Как рассказывают очевидцы, вчера до самого позднего вечера в магазинах Ikea по всей России был ажиотаж. Толпы людей опустошали полки, а затем часами стояли в очередях на кассах, чтобы успеть купить нужные товары. В Екатеринбурге Ikea работала до последнего покупателя.

«Выносили вообще все: свечи – оптом, постельное белье – оптом. Игрушки, мебель, посуду. Некоторых товаров не было уже часов в 7 вечера. Полки пустели на глазах», – рассказывают читатели «Нового Дня».

И уже ночью на сайте «Авито» в Екатеринбурге начали появляться объявления о продаже новой мебели из Ikea. Конечно, речь не идет о крупногабаритных товарах. Продают стеллажи, кресла, матрасы. «Новое, в упаковке», – говорится в объявлениях, которые были размещены на сайте после полуночи. Можно предположить, что перекупщики специально вчера скупали товары в Ikea, чтобы затем их продать с наценкой.

Напомним, накануне компания Ikea заявила о приостановке работы всех магазинов в России с 4 марта. Речь идет о десяти торговых точках в Москве, шести – в Санкт-Петербурге и десяти – в разных регионах. Группа «Интер Икеа» приостанавливает весь экспорт и импорт в Россию и Белоруссию и из них, а также все производство, которое «Икеа Индастри» ведет в России.

«Информацию об обслуживании уже совершенных покупок и предоставленных услуг вы найдете на сайте Ikea.ru в ближайшее время. Все обязательства перед покупателями по оформленным и оплаченным до 3 марта включительно заказам будут выполнены. Вернуть товары, а также получить оформленные заказы на самовывоз из магазинов вы сможете в магазинах и после 4 марта», – говорится в сообщениях на страницах российских точек продаж.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»