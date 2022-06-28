Распродажа для сотрудников Ikea вызвала ажиотаж: что просят купить уральцы

Распродажа для сотрудников, которая стартовала накануне в магазинах Ikea по всей стране, вызвала ажиотаж у поклонников бренда. Работников сети просят за вознаграждение купить кухни, шкафы, кровати и всякую мелочь вплоть до тапочек и резиновых перчаток. Онлайн-распродажа для всех желающих начнется 5 июля, но люди опасаются, что к тому времени товаров не останется.

Объявления о поиске сотрудников Ikea, готовых за вознаграждение купить определенные вещи, появляются на «Авито», на различных форумах. Во «ВКонтакте» появилась даже отдельная группа «Ищу ИКЕЯ». Ее участники пишут, что готовы вместе с сотрудником приехать в магазин и за комиссию в 15-30% от стоимости товара выкупить нужные вещи. Есть и объявления от сотрудников, которые готовы помочь, но их кратно меньше.

На форумах тоже обсуждают закрытую распродажу и ищут полезные контакты. Например, на Umama. Среди хотелок уральцев – комоды, детские кроватки, фасады для кухни, ящики для ранее купленных стеллажей и кроватей, кресла. Есть и те, кому очень нужны тапочки и даже резиновые перчатки Ikea.

При этом Ikea объявила, что с 5 июля по всей России стартует онлайн-распродажа для всех желающих. Она будет бессрочной: пока на складах не закончатся товары. Но люди опасаются, что до 5 июля нужных моделей уже не останется: все раскупят сотрудники.

«А 5 июля в ночь, как на первое апреля с лагерями и школьниками дежурим? или как? мне диван нужен», – шутят форумчане.

Напомним, магазины Ikea закрылись в России 4 марта, и уже с 5 марта перекупщики стали продавать товары на разных площадках по завышенной цене.

Ходили слухи, что летом магазины могут открыться, однако 15 июня руководство компании сообщило, что Ikea из России уходит окончательно.

Сотрудников сократят, а производство продадут другому владельцу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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