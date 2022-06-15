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Среда, 15 июня 2022, 13:49 мск

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IKEA окончательно уходит из России

Руководство шведской компании IKEA приняло решение окончательно покинуть российский рынок. Сотрудников сократят, а производство продадут другому владельцу.

Решение было озвучено на онлайн-собрании с сотрудниками, в котором приняли участие около 20 тысяч человек, в том числе Патрик Энтони, председатель совета директоров группы Ingka в РФ.

По данным телеграм-канала «Baza», работникам предложат уволиться по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов. Отмечается, что сотрудники смогут приобрести оставшиеся на складах товары.

Кроме того, компания продаст производство в России. У IKEA есть фабрики в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, а также 14 магазинов в торговых центрах «Мега», несколько торговых точек городского формата «ИКЕА Сити» и дизайн-студий.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. При этом выплаты сотрудникам были сохранены сначала до мая, а затем до августа. Позже стало известно, что товары компании появились в продаже на российских маркетплейсах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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