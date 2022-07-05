Распродажа Ikea, которую все так ждали, не стартовала: сайт выдает сбои

Сегодня ночью должна была начаться онлайн-распродажа во всех магазинах Ikea в России. Но сайт до сих пор не дает добавить товары в корзину и оплатить.

Как рассказывают екатеринбуржцы, они начали готовиться к распродаже заранее: добавляли товары в избранное, чтобы в 00:00 5 июля быстро положить всё в корзину и оплатить. Люди опасались, что товаров не хватит всем. Но по факту распродажа так и не началась. Сайт Ikea не дает добавить ничего в корзину. «Извините, что-то пошло не так. Попробуйте еще раз», – всплывает сообщение. У других пользователей сайт вообще не открывается.

Напомним, Ikea в июне сообщила, что окончательно уходит из России. Будут закрыты все магазины. Тогда же прошла закрытая распродажа для сотрудников, которая вызвала огромный ажиотаж. Простые покупатели искали работников сети, чтобы за вознаграждение через них купить мебель, постельное белье и всякие мелочи.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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