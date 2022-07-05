«Приём заказов недоступен»: в Ikea рассказали о проблемах с сайтом

В сети магазинов Ikea сообщили, что в курсе проблем с сайтом и пытаются решить эту проблему. Никаких сроков представители бренда не называют, но уверяют, что «товаров на складах достаточно».

«По техническим причинам прием заказов через корзину на сайте временно недоступен. Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», – сообщается на сайте магазина.

Напомним, сегодня ночью должна была начаться распродажа товаров Ikea, но сайт нагрузки не выдержал. Товары невозможно добавить в корзину и оплатить. Ikea в июне сообщила, что окончательно уходит из России . Будут закрыты все магазины. Тогда же прошла закрытая распродажа для сотрудников, которая вызвала огромный ажиотаж . Простые покупатели искали работников сети, чтобы за вознаграждение через них купить мебель, постельное белье и всякие мелочи.

Екатеринбург, Марина Иванова

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