В «Меге» открылась IKEA

В Екатеринбурге сегодня открылась IKEA – работает магазин «Шведские продукты». Жители города рассказывают, что купить там можно не только фрикадельки – продаются сковородки, салфетки, стаканы, другая кухонная утварь. Никакого предупреждения о том, что в этом магазине можно будет сегодня купить товары известного бренда, не было, видимо, поэтому пока там нет никаких очередей. Как долго этот магазин проработает, неизвестно, никаких объявлений на сайте и в соцсетях нет, по телефону горячей линии предупреждают, что купить товары из «Икеи» можно только онлайн.

Напомним, в ночь на 5 июля должна была начаться распродажа товаров IKEA, но сайт нагрузки не выдержал. До сих пор с покупкой есть проблемы, представители бренда ранее объясняли, как оформить заказ.

Екатеринбург, Марина Иванова

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