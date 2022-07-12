IKEA рассказала, как сделать заказ в онлайн-магазине

IKEA так и не восстановила нормальную работу сайта, который обвалился из-за виртуальной очереди желающих купить товары в день финальной распродажи, 5 июля. Но представители шведского бренда наконец рассказали, как можно сделать заказ.

«Вы можете оформить заказ на сайте ikea.ru, когда есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе. Мы будем открывать новые интервалы по мере обработки поступивших заказов, чтобы у каждого была возможность совершить покупку. Обращаем ваше внимание, что во время осуществления продаж нагрузка на сайте регулируется при помощи автоматической очереди на странице ожидания. Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Пожалуйста, не обновляйте страницу на сайте, чтобы система сохранила вашу очередь. Личный кабинет и список покупок на сайте недоступны – рекомендуем добавлять товары непосредственно в корзину», – сообщается в официальных соцсетях IKEA. Там напомнили, что онлайн-заказ можно делать только в тех городах, где есть магазины: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города).

Отметим, эта запись за 12 часов собрала 213 тысяч просмотров и почти полторы тысячи репостов, а возможность комментировать магазин предусмотрительно отключил.

Фанаты бренда и перекупщики еще до выхода официального сообщения публиковали инструкцию, что делать, чтоб все-таки купить товар. Суть инструкции сводится к тому, что надо набраться терпения: «Как оформить заказ в Икее: просто ждать и не обновлять страницы. Будет белый экран с текстом, просто ждите, сайт сам вас пустит дальше. Не заходите в аккаунт, не добавляйте в избранное. Захотите положить в корзину, он говорит не могу, просто снова ждите, пока не добавится. Я собрала корзину в пятницу, а заказать смогла только сегодня», – такой вариант распространяется в сообществах.

Вместе с тем, люди предостерегают друг друга от мошенников. В соцсетях уже появились «помощники»: предприимчивые дельцы предлагают за деньги оформить заявку на нужную позицию и гарантируют, что смогут купить нужный товар, надо только заранее оплатить услугу. Но в итоге можно и денег лишиться, и нужный товар не дождаться. Пока вы думаете, как же все-таки сделать заказ на сайте IKEA, мошенники уже сообразили, как развести поклонников бренда. В соцсетях появились сообщества и чаты, где можно якобы оставить заявку на приобретение икеевских товаров. Деньги-то с вас возьмут, вот только дождаться любимых пакетиков, мисочек или акул вряд ли получится.

Екатеринбург, Марина Иванова

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