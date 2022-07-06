Уральцы вторые сутки пытаются купить вещи из IKEA, но теперь боятся мошенников

Второй день екатеринбуржцы круглосуточно мониторят сайт IKEA, на котором со сбоями идет онлайн-распродажа. Сегодня вместо обычной практики, когда товары загружаются в корзину и оплачиваются, на сайте появилась форма заявки на покупку. Те, кому удалось ее заполнить, теперь боятся перечислять деньги, опасаясь мошенников.

Напомним, IKEA с полуночи 5 июля запустила онлайн-распродажу в тех городах, где раньше фактически работали магазины. Но уже с первых минут сайт компании не выдержал наплыва пользователей, и возможности положить товар в корзину и оплатить его не стало. В компании объяснили сбой техническими причинами, заверив при этом, что «товаров на складах достаточно».

Сегодня на сайте корзина так и не заработала, но появилась форма заказа. Ее можно заполнить, после чего с вами должен связаться сотрудник магазина, который подтвердит наличие товаров и выставит чек на оплату.

Жители Екатеринбурга рассказывают, что некоторым удалось заполнить поля. Сейчас на сайте говорится, что форма временно закрыта. При этом те, кто успел оформить свой заказ, теперь переживают – а не мошенники ли это?

«Девочки, кому перезвонят из Икеи, напишите, пожалуйста! Что-то у меня тоже закралась мысль, что могут быть мошенники. Страшно отправлять 200 тысяч, я выбрала гардероб, кровати и матрасы», – пишут екатеринбуржцы на местных форумах.

«Все, кто отправили ждут звонка оператора, согласования и потом пришлют подтверждение и ссылку на оплату. Кто-то уже получил, я пока жду, уже дико интересно, чем это закончится. икея подтвердила, что заявка не мошенничество и не хакерские приколы», – пишут другие.

Те, кто не успел оформить заказ, продолжают попытки: «Весь день от компьютера боюсь отойти, обновляю сайт. Икея, что ты делаешь, прекрати!» – переживают уральцы.

Напомним, IKEA в июне сообщила, что окончательно уходит из России. Будут закрыты все магазины. Тогда же прошла закрытая распродажа для сотрудников, которая вызвала огромный ажиотаж. Простые покупатели искали работников сети, чтобы за вознаграждение через них купить мебель, постельное белье и всякие мелочи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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