Магазины Ikea в России приостанавливают работу

Компания Ikea объявила о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине. «[Это] ударит и по людям, и по цепочкам поставок, и по условиям для торговли. Поэтому руководство Ikea приняло решение приостановить все свои действия на территории России», – говорится в сообщении в твиттере компании.

На официальном сайте российских магазинов заявлений нет. На странице «Икеи» «ВКонтакте» со вчерашнего дня прекратили принимать обращения от покупателей и отвечать на вопросы.

«Новый День» накануне писал, что Ikea приостановила выдачу кредитов и рассрочек и направлял запрос в адрес компании с просьбой прокомментировать планы на дальнейшую работу в России. Ответов нет до сих пор.

До сегодняшнего дня в Москве работало 10 магазинов, в Санкт-Петербурге – 6. В регионах России – еще 10.

Дополнено. Заявление опубликовано на главном сайте Ikea в Швеции. «Группа «Интер Икеа» приостанавливает весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них. Группа «Интер Икеа» приостанавливает все производство, которое «Икеа Индастри» ведет в России. Это также означает, что все поставки от всех наших российских субподрядчиков на объекты Ikea Industry приостановлены. Ingka Group приостанавливает все продажи в России, закрывая универмаги и магазины. Однако торговые центры Mega останутся открытыми для удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, лекарствах и других товарах», – говорится в сообщении.

По данным Ikea, решения коснутся 15 тысяч сотрудников магазинов в России и Белоруссии. Шведская компания гарантирует, что «сотрудники сохранят доход и занятость в ближайшем будущем».

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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