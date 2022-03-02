Магазины Ikea приостановили оформление кредитов и рассрочек

Магазины Ikea на неопределенный срок приостановили выдачу кредитов и оформление рассрочек на товары. Когда сервис заработает, сотрудники не знают.

На официальном сайте сети магазинов указано, что кредиты приостановлены «по техническим причинам». Также временно недоступно оформление новых рассрочек по уже выданным банковским картам Ikea Family. При этом ранее выданные кредиты или рассрочки остаются без изменений на условиях, действующих на момент подписания.

В официальной группе Ikea «ВКонтакте» покупатели интересуются: когда сервис заработает вновь? Но представители магазина отвечают, что таких данных нет.

Добавим, что клиенты Ikea также жалуются на сужение ассортимента магазинов: некоторых товаров уже давно нет в наличии. В соцсетях сотрудники отвечают, что действительно существуют логистические сложности, которые влияют на сроки и объемы доставки мебели из Швеции.

«Новый День» направил в пресс-службу Ikea запрос: почему приостановлена выдача кредитов и какие есть сложности в связи с введением санкций, а также – нет ли вероятности закрытия магазинов в России? Когда ответы будет предоставлены, мы их опубликуем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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