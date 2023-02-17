Екатеринбургский ТЦ «Мега» могут продать новым владельцам

Шведская компания, владеющая сетью торговых центров «Мега» в России, начала поиски покупателей. Эксперты предполагают, что продать всю сеть одним лотом вряд ли удастся, более вероятный сценарий – продажа отдельных ТЦ в разные руки.

О планах шведской компании Ingka Group продать свою недвижимость в России пишет РБК. Источники сообщают, что уже начался поиск потенциальных покупателей. Общая площадь принадлежащих компании торговых центров в России составляет 2,3 млн кв. м, арендная площадь – 1,8 млн кв. м. Справедливая стоимость портфеля недвижимости Ingka Group в России составляет не менее 5 миллиардов долларов, но продать ее придется вдвое дешевле. Группа ищет покупателя на всю недвижимость сразу. Однако эксперты, опрошенные РБК, считают, что такая сделка – «на грани фантастики». Более вероятно, что придется делить портфель и продавать торговые центры в разных регионах разным инвесторам.

Всего у Ingka Group 14 торговых центров «Мега»: в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Как ранее писал «Новый День», с 3 марта 2022 года в России закрылись все магазины IKEA того же шведского владельца Ingka Group . Тогда же компания прекратила весь экспорт и импорт.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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