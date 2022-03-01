«Ситуация патовая»: екатеринбуржцы рассказали о росте цен на бытовую технику по 10-30% в сутки

Жители Екатеринбурга сообщают, что цены на бытовую технику в магазинах города стали расти на 10-30% в сутки. Буквально за один день товары дорожают на 5-10-15 тысяч рублей.

«Вчера смотрели варочную панель Electrolux EHF96140FK в магазине «М-Видео». Цена была 18 900 рублей. Сегодня она же – 24 999 рублей. Я не верю, что это из-за санкций цена за сутки выросла на 20%», – рассказала екатеринбурженка Ольга.

По ее словам, это не единичный пример. То же самое касается и других товаров в этой категории в магазинах «М-Видео», «Технисс» и других.

То же самое – на маркетплейсах. Например, другая варочная панель Electrolux (модель EHF96240FK) на «Вайлдбериз» до 27 февраля стоила 23 752 рубля, а затем резко подорожала до 34 490 рублей.

Другая жительница Екатеринбурга, Яна, говорит, что она в декабре купила на Ozon телевизор Samsung (модель UE50TU7500UXRU 50»): «Он тогда стоил около 30 тысяч рублей. Сегодня зашла для интереса посмотреть цену. 54 356 рублей!».

«Мы в эти выходные тоже купили робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential в мтс за 12 990, сегодня он уже 14 990. В DNS вчера такой стоил 16 999, а неделю назад 12 с чем-то», – рассказывают екатеринбуржцы.

Хуже всего, конечно, тем, кто сейчас обустраивает новое жилье: технику нужно покупать почти всю с нуля. «Мы переезжаем, техники своей у нас нет совсем, кроме чайника и утюга, так что все приходится покупать – холодильник, варку, духовку, вытяжку, стиралку. Хранить негде, поэтому не торопились с покупкой. Сейчас же цены взлетели настолько, что пришлось отказаться от каких-то «излишеств» – кондиционер на потом отложили, сушильную машину тоже. Холодильник, который вчера стоил 40 тысяч, сегодня стоит почти 70 – и то с царапинами и вмятинами, потому что с витрины. Других просто нет, – рассказала жительница Екатеринбурга Екатерина. – Продавцы давят мощно – покупайте прямо сейчас, до утра времени думать нет, завтра уже не будет ничего, и отчасти они правы, конечно. Но не в том, чтобы взвинчивать цены, – вы ж по старому курсу покупали, а продаете уже будто по новому. Но ситуация патовая. Допустим, без плиты и духовки еще можно перебиться мультиваркой, но от холодильника и стиралки-то все равно не откажешься».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»