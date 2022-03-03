В Екатеринбурге закрылись магазины H&M (ФОТО)

Сегодня утром в торговых центрах Екатеринбурга не открылись магазины H&M. Бренд заявил, что временно приостанавливает работу на территории России из-за ситуации на Украине.

О приостановке деятельности H&M сообщили накануне вечером в официальном релизе компании. В нем говорилось, что магазины на Украине уже закрыты для безопасности сотрудников и клиентов, а в России приостанавливают деятельность с 3 марта. В компании уверяют, что речи о полном закрытии сети пока не идет. «Мы следим за ситуацией и находимся в контакте с акционерами», – говорится в релизе.

С сегодняшнего же дня не работает и российский сайт H&M. Сделать онлайн-заказ одежды невозможно.

Напомним, ранее продажи в России приостановили Apple и Nike. В Екатеринбурге вчера уже не работали магазины ReStore.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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